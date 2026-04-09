日本相撲協会は９日、都内で臨時理事会を開き、弟子の幕内・伯乃富士に暴力を振るった伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）に対し、委員待遇年寄から平年寄への２階級降格と報酬減額（１０％を３か月）の処分を決めた。◇大相撲の主な暴行事案▽０６年７月幕内・露鵬が男性カメラマンに暴行して３日間の出場停止。▽０７年６月当時１７歳の序ノ口力士が師匠・時津風親方（元小結・双津竜）や兄弟子３人から暴行を受けて死