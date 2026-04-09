女優の南沙良が９日までにＳＮＳを更新。ドレスショットが話題になっている。自身のインスタグラムに「『外道の歌ＳＥＡＳＯＮ２』舞台挨拶」と書き出すと、続けて「ＤＭＭＴＶ『外道の歌ＳＥＡＳＯＮ２』４／９（木）より配信開始です！是非ご覧ください。」と宣伝し、イベントのオフショットを披露した。南は黒を基調とした衣装を着用。ひざ元がレース生地になっている特徴的なデザインのドレスとなっている。さらに、共演