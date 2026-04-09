ＮＨＫは９日、６７作目となる２０２８年の大河ドラマは、山粼賢人主演の「ジョン万」に決定したと発表した。江戸時代の末期、土佐沖から漂流して日本人として初めて米国に渡り、日本の近代化に大きな役割を果たしたジョン万次郎こと中濱万次郎の生涯が描かれる。今年の大河ドラマは仲野太賀が豊臣秀長役で主演している「豊臣兄弟！」が放送中。来年の２７年は松坂桃李が幕末期の江戸幕府の幕臣・小栗忠順を演じる「逆賊