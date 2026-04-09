夏のときめきを先取りするなら今♡SNIDELから「RESORT COLLECTION」が登場し、リゾート気分を高めてくれるアイテムが勢ぞろいしています。可愛く盛れる水着をはじめ、リラクシーなワンピースや華やかな小物まで、旅先でも日常でも楽しめるラインナップ。着るだけで気分が上がる、夏スタイルをチェックしてみてください♪ 主役級の水着アイテム♡ 今回のコレクションの注目は、SNIDELらしいフェ