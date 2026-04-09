アメリカとイランの停戦合意後もイスラエルはレバノンに攻撃を続けていて、反発するイラン側は、再びホルムズ海峡を封鎖したと宣言しました。こうした中、トランプ大統領は先ほど「アメリカ軍はイラン周辺に留まる」とSNSに投稿し、イランに圧力をかけました。イスラエルは8日、親イラン武装組織ヒズボラの拠点へ過去最大規模の攻撃を行い、レバノン当局は少なくとも254人が死亡したと明らかにしました。これに反発するイラン側は