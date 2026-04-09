お笑いコンビ、大自然のロジャー（38）が9日、自身のXを更新。コンビ解散を発表した。ロジャーは「一読していただけると幸いです」とポストし、あわせて「ご報告」と題した文書をアップ。「この度、大自然は解散することとなりました。様々な思いを抱え、悩み、考え抜いた末の決断です」と報告した。また「しんちゃん、そしてファン並びに関係者の皆様。これまで10年間、本当にありがとうございました。直接ご報告できなかった方々