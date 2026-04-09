投資資金が限られている局面で重視すべきは、価格の上昇率ではなく、いつでも現金化できる「流動性」です。時価総額の小さい銘柄は、一時の注目で急騰しても、需給が薄いために売却のタイミングを失うリスクを孕んでいます。対して、日経平均に採用されている225銘柄は、海外機関投資家が常時売買を行っており、板が厚く、迅速な資金回収が可能です。本記事では、中野稔彦氏の著書『株をやるなら逆指値』（フォレスト出版）より、