ヤマハ「新型スポーツバイク」発表！ デザイン＆走りが“劇的進化”！2026年4月9日、ヤマハからスポーツバイクファンを熱狂させる新型モデルが発表されました。クロスプレーン・コンセプトに基づく688ccの水冷直列2気筒エンジンを搭載し、卓越したハンドリングで高い評価を得てきたスーパースポーツ「YZF-R7 ABS（以下、YZF-R7）」が、車体全面に大幅なアップデートを実施して登場したのです。【画像】超カッコイイ！ これがヤ