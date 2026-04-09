今年1月から2月にかけて、香川県内に住む70代の女性が電話を使った特殊詐欺にあい、現金1,800万円をだまし取られたことがわかりました。 【写真を見る】【特殊詐欺】始まりは1本の電話不安を煽られ70代女性が1,800万円だまし取られる被害に【香川】 香川県警によりますと、今年1月13日、女性に証券会社を名乗る男から「銀行の社債購入の枠を譲ってほしい」と電話がありました。女性はその銀行の社債を持っていなかったことなど