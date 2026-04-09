都心はもちろん地方でも、今や通信制高校は少しも珍しい存在ではなくなりました。オリンピックに出場するような子たちが通っていると聞けば、「なるほど」とも思います。通信制高校の今のイメージは？“普通の子”が選ぶのはアリかお子さんの進学先のひとつとして、通信制高校を検討している。ママスタコミュニティにそんなトピックがありました。自宅から通学可能なエリアには、私立だけでなく公立の通信制高校もあるそうです。『