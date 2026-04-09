仙台市にある店からフィギュアなどを盗んだとして、岡山市に住む夫婦2人が窃盗容疑で逮捕されました。2人はいずれも容疑を一部否認しています。 警察によりますと、この夫婦は1月28日、仙台市の店で共謀し、フィギュアなど2点・販売価格合計4万9500円を盗んだ疑いが持たれています。 夫は、2月11日にも村上市内の店でフィギュアが入った箱3個・販売価格合計2万4750円を盗んだ疑いで逮捕されていて、警察が余罪などを調べ