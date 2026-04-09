TBSラジオのポッドキャスト「コサキン ポッドキャストDEワァオ！」の公式Xが9日に更新され、タレントの小堺一機(70)が当面の間、番組を休演することを発表した。小堺は3月末に自宅で負傷し、今月7日に開幕するミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」を当面の間、休養することが発表されていた。この日、「コサキン ポッドキャストDEワァオ！」の公式Xが「先日、小堺さんが怪我でミュージカルの休演を発表しましたが、