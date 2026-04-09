NHKは9日、再来年2028年に放送する大河ドラマ（日曜後8・00）第67作がジョン万次郎を主人公とした「ジョン万」、主演は俳優の山崎賢人（31）に決定したと発表した。脚本を務めるのは脚本家の藤本有紀氏。同局では過去に連続テレビ小説「ちりとてちん」（2007年）、「カムカムエヴリバディ」（2021年）や大河ドラマ「平清盛」（2012年）の脚本を担当。大河ドラマは今作が2作目となる。「いつかこの人のことを書くかもしれない