大相撲の元横綱・若乃花でタレントの花田虎上の妻・倉実さんが6日と7日に自身のアメブロを更新。ハワイでの家族旅行を終え帰国したことや、新生活を前に慌ただしい日常が戻ってきたことを報告した。【映像】ハワイ旅行中の北斗晶の初孫・寿々ちゃん6日のブログで倉実さんは、家族旅行で訪れていたハワイでの最終日についてつづり「この一年忙しくてここからの数年はきっと更に忙しくなるのでその前に心の充電ができました」と報告