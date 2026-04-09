NHKは9日、2028年に放送予定の大河ドラマ（第67作）が『ジョン万』に決まったと発表した。主演は俳優の山崎賢人（※崎＝たつさき）が務める。2027年放送予定の大河ドラマ『逆賊の幕臣』（主演・松坂桃李）に続き、幕末を生きた偉人が主人公になることが明らかになり、大河ファンからは驚きの声が上がっている。【写真】ブラックコーデ！爽やかな笑顔をみせる山崎賢人第67作となる『ジョン万』は藤本有紀氏が脚本を担当。 主人