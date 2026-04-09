JRAは9日、5日に行われた大阪杯（阪神芝2000メートル）のレーティング（暫定値）を発表し、1着クロワデュノール（牡4＝斉藤崇）は122ポンドとなった。2着メイショウタバル（牡5＝石橋）は120ポンド、3着ダノンデサイル（牡5＝安田）は118ポンド、4着タガノデュード（牡5＝宮）は117ポンド、5着セイウンハーデス（牡7＝橋口）は116ポンドとなっている。クロワデュノールは一昨年ホープフルS1着と昨年皐月賞2着が117ポンド、日