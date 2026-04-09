アメリカのトランプ大統領は先程、「イランが停戦合意を守らなければかつてないほど大規模で強力な攻撃をする」と警告しました。【映像】「大規模で強力な攻撃する」トランプ氏の実際の投稿アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が11日に予定されている中、トランプ大統領は自身のSNSに「イランとの停戦合意が完全に実施されるまで、アメリカ軍のすべての艦船、航空機などをイラン国内およびその周辺に留める」と投稿しまし