米大陸先住民のサイコロとみられる考古学的遺物/Robert Madden（CNN）伝統的な六面体のサイコロは青銅器時代から存在する。知られている最古のものは紀元前3000年近くまで遡（さかのぼ）り、メソポタミアとインダスの両文明から出土した。しかし今回、新たな研究を通じ、米大陸先住民がそれより6000年以上早い最終氷期の末期から、サイコロを使ってゲームやギャンブルに興じていた公算が大きいことが明らかになった。当時のサイコ