内閣府が９日発表した３月の消費動向調査で、今後半年間の暮らしの見通しを聞いた「消費者態度指数」（２人以上の世帯、季節調整値）は、前月より６・４ポイント低い３３・３だった。下落は３か月ぶり。基調判断は「弱含んでいる」に下方修正した。