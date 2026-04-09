タレントで映画コメンテーターのLiLiCoが8日に自身のアメブロを更新。来日38年にして日本の永住権を取得したことを報告した。【映像】露出度高めの服で農作業するローラこの日、LiLiCoは「日本の永住権!!いただきました」と明かし「来日して38年」での取得であったことを報告。申請には約2年を要したといい「書類のまた書類」「年金事務所、税務署、法務局、区役所…休みの無いわたしにとって、仕事の合間に走り回った」と、そ