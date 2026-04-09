NHKは9日、2028年の大河ドラマの制作・主演発表会見を行い、大河初出演となる山〓賢人（31）主演でタイトルが「ジョン万」と発表した。幕末から明治にかけて通訳、翻訳家として活動したジョン万次郎を題材とした第67作目となる。山〓は「ジョン万次郎さんのことを知れば知るほど魅力的な人」と題材について語ると「オファーをいただいたのは半年以上前。最初にマネジャーに聞いたんですけど、ビックリしました。本当に、大河ドラマ