オンライン株式スクール「株の学校ドットコム」は、資産運用に関する実態調査を実施。調査期間は、3月16日〜17日、今年新社会人になる22〜25歳の学生100名を対象に行われた。その結果、およそ半数にあたる人が、すでになんらかの資産運用を始めていることが明らかとなった。同社調査によると、具体的な運用方法として最も多かったのは「NISA」で29%、次いで「株式投資」で21%、「投資信託・ETF」の16%が続いた。いずれも少額から始