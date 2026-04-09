ブシロードのグループ会社にあたるブシロードクリエイティブは、カプセルトイブランド『ブシカプ!』から、「月曜マンフィギュアキーホルダー」を全国のカプセルトイコーナーにて3月30日より販売開始した。「月曜マンフィギュアキーホルダー」商品概要「月曜マンフィギュアキーホルダー」は全4種。価格は400円。サイズは約40mm。休日明けの愚かな人間どもに月曜を宣告するもの「月曜マン」がフィギュアキーホルダーで登場。「