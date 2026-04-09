お笑いコンビ「ジャングルポケット」太田博久と妻でモデルの近藤千尋が、次女の小学校入学式での夫婦ショットを公開した。近藤が９日にインスタグラムで「次女が小学生になるタイミングでお勉強机を買いましたでも絶対２人ともダイニングテーブルで宿題するんだろうな。。笑笑」と机が並んだ子ども部屋を披露し、「無事に入学式もおわり娘の成長にうるっとしながら親にしてくれてありがとうと毎回思う」と報告。「憧れ