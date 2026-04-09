ＮＡＲ地方競馬全国協会は９日、スウェーデン国籍のエリオネ・シャベス騎手（４２）に４月１３日から７月３日までの短期騎手免許を交付した。期間中の騎乗は南関東のみ（南関東所属馬で他地区の交流競走に騎乗する場合を除く）で、所属は大井・藤田輝信厩舎。日本での短期免許取得は今回が初めてとなる。ブラジル出身の同騎手は２００３年に騎手免許を取得。０９年からスウェーデンを拠点に騎乗し、ドバイ、オーストラリア、ド