宅配設備の有無は住民にどれほどのストレスをかけるのかー。不動産×物流領域での展開する株式会社ＥｖｅｒｙＷｉｌｌ（東京都新宿区）はこのほど、集合住宅（賃貸物件、マンション）の空室に関する調査を行い、調査結果を発表した（首都圏・近畿・九州エリアなどのＳＮＳN利用者対象、有効回答数１００〜１５０件）。「宅配ボックスがない、もしくは宅配ボックス数が少なくすぐ埋まり再配達が発生する場合、あなたはどの程