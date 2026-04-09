きょう昼過ぎ、茨城県坂東市の資材などを置くいわゆる「ヤード」で火災が発生し、現在も消火活動が続いています。【写真を見る】【速報】茨城・坂東市のヤードで火災現在も消火活動中茨城・坂東市のヤードで火災「煙がすごい」通行人から通報きょう午後0時すぎ、坂東市寺久で「煙がすごい。炎が見える」と通行人の女性から警察に通報がありました。消防によりますと、火災が発生したのは資材などを保管しておくヤードで、乗用