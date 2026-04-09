仕事熱心な新入社員かと思いきや、妻にだけ敵意むき出しってどういうことでしょう…。詩織さんが違和感を覚えるのも当然ですよね。夫・隼人さんは全然気にしていない様子なのが、また余計にモヤっとします。明里さんの行動がこれからどんどん大胆になっていく予感しかしないのですが…どうなるのでしょうか？>>【まんが】新入社員が妻気取り!?(ウーマンエキサイト編集部)