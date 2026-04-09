アメリカのトランプ大統領は、イランがアメリカとの合意を順守するまでアメリカ軍がイラン周辺にとどまると表明し、再度の攻撃の可能性も警告しました。アメリカのトランプ大統領は9日、SNSで「すべてのアメリカの艦船、航空機、軍関係者は、『真の合意』が完全に遵守される時まで、イラン国内およびその周辺にとどまる」と表明しました。さらに、「合意が順守されなければ“砲撃”が始まる」「次の征服を楽しみに待っている」とも