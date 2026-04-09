チームみらいの安野貴博党首は9日の記者会見で、皇位継承について党内で議議論中だとした上で、女性天皇の子孫が皇位を継承する女系天皇について、「126代にわたって、例外なく男系で継承されてきた歴史的事実がある。前例がないということを認識した上で、極めて慎重に議論する必要がある」と述べた。一方、女性天皇については、「過去に8人ほど例があって、国民の世論でも容認が多数とされている」と指摘し、「前例があるかない