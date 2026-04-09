"セクシー番長"グラビアアイドル小田飛鳥（36）が9日、インスタグラムを更新。事務所の退所を報告した。小田は「この度、11年間お世話になりました『GOLD STAR』を退所しました」と発表した。続けて「24歳から36歳になる今まで、タレントとしても1人の女性としても変化の多い時期を共に歩んで参りました。自分では経験できない事をたくさん経験させて頂き感謝しております」と感謝を伝えた。続けて「尚、先日の報道とこの件は関係