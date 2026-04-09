帝国データバンク新潟支店によりますと、五泉市の「ファインレーベル」が3月31日付けで事業を停止し、新潟地裁に自己破産を申請、地裁より破産手続き開始決定を受けました。負債総額は約1億6170万円とみられます。1991年に設立されたニット製品製造業者で、セーター、カーディガン、ジャケット、スカートやワンピースなどの婦人用ニット製品の製造を主体に、一部紳士用ニット製品の製造