三重県の新名神高速で6人が死亡した事故で、検察は9日、大型トラック運転手の女を過失運転致死の罪で起訴しました。 【写真を見る】【速報】新名神の6人死亡事故 トラック運転手の54歳女を過失運転致死罪で起訴 スマホ画面に脇見･時速82キロで走行 三重･亀山市 この事故は3月20日未明、三重県亀山市にある新名神高速下り線 野登トンネルで大型トラックが、一家5人で関西方面へ観光に向かっていた静岡県袋井市の松本幸司さん（45