ベステラが大幅反落している。同社は９日、施工中の設備解体現場工事で事故が発生したと発表した。事故が発生したのは７日午後４時１７分ごろ。川崎市川崎区の現場において船から鉄鉱石や石炭などの原料を積み下ろす設備であるアンローダークレーンの解体時に、重さ約４００トンの円柱状のおもりが、破砕用重機とともに３５メートルほど落下し、３人が死亡。１人が行方不明となっており、１人が負傷した