「パーキングエリア＆道の駅 お得を探すドライブ旅」今話題のPAと道の駅の最新・お得情報をドライブしながら探す旅。＜出演者＞渡辺裕太松本伊代奥田修二（ガクテンソク）＜ご紹介した施設＞■Pasar三芳（三芳パーキングエリア（上り））【芋や富かわ】・芋けんぴ650円【にぎり玉】・塩だれ深谷ねぎ270円・とろろ昆布230円・川越いも鶏めし230円 【POMPADOUR】・三芳酒種あんぱん あんバター291円【旬撰倶楽部】・