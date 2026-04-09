フェニックス・サンズ vs ダラス・マーベリックス 日付：2026年4月9日（木） 開催地：PHXアリーナ（Phoenix） 最終スコア：フェニックス・サンズ 112 - 107 ダラス・マーベリックス NBAのフェニックス・サンズ対ダラス・マーベリックスがPHXアリーナ（Phoenix）で行われた。 第1クォーターはフェニックス・サンズがリードし33-29で終了する。 第2クォーター