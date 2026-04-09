バルセロナを率いるハンジ・フリック監督が、8日のアトレティコ・マドリード戦を振り返った。同日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。チャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・ラウンド8の1stレグが8日に行われ、バルセロナはアトレティコ・マドリードと対戦。リニューアル後の『カンプ・ノウ』で公式戦14連勝中かつ、同スタジアムでの対アトレティコ・マドリード戦は20年間無敗だったなかで、シュート18本の猛攻が