水戸ホーリーホックは9日、マドゥレイラEC（ブラジル）より期限付き移籍でブラジル人FWパトリッキが加入することを発表した。なお、期限付き移籍期間は2026年6月30日までとなり、同選手は背番号「20」を着用することも明らかになっている。1998年9月5日生まれで現在27歳のパトリッキは、インテルナシオナルなど母国の複数クラブを渡り歩いているほか、韓国やホンジュラス、ベトナムなどでもプレーした経験を持っている。加