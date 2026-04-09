【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐野勇斗と山下美月が出演する、キリン“華（はな）よい”新TVCM『本音のふたり』篇が完成。CMは4月14日より全国で順次放映が開始される。 ■CMでは佐野と山下が役を演じるのではなく、素の姿で自由にトークを展開 本CMでは、佐野と山下が役を演じるのではなく、素の姿で自由にトークをすることで、“華（はな）よい”のコンセプトである、本音の自分を解放し“いい顔”