2月13日に発売された前田敦子の最後の写真集『Beste』（講談社）。14年ぶりの写真集で、テーマは“大人の恋”。過去最大露出に挑戦ということで、発売前から先行カットなどが大きな話題となった。発売後のセールスも好調で、3月18日には電子版も発売。現在、電子版も含めて累計6万部を突破している。今なお話題となっている写真集『Beste』について前田自身のInstagramでの投稿をまとめて紹介。 【写真】大胆背中見