BTSの新アルバム『ARIRANG』のジャケット写真を手がけたフォトグラファーのAlexi Lubomirski（アレクシー・ルボミルスキ）が、自身のInstagramを更新。アナログレコードバージョンのメンバービジュアルの一部を公開し、ファンの注目を集めている。 【動画＆写真】①～⑦BTSスーツ姿の美麗ソロショット ⑧ポーズ崩壊！？“わちゃわちゃ”集合ショット ⑨ジ