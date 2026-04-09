サンケイ化学 [福証] が4月9日後場(14:00)に決算を発表。26年11月期第1四半期(25年12月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比6.4倍の1.6億円に急拡大し、12-5月期(上期)計画の3.6億円に対する進捗率は5年平均の19.5％を上回る45.1％に達した。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の1.3％→7.7％に急改善した。 株探ニュース