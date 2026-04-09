9日14時現在の日経平均株価は前日比459.04円（-0.82％）安の5万5849.38円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は321、値下がりは1198、変わらずは53と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は148.44円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が89.3円、東エレク が40.23円、リクルート が19.91円、ディスコ が19.38円と続いている。 プラス寄与度トップはフ