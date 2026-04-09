中国・上海市の顧村公園内で桜の木を倒した女性が見つかった。本人は過ちを認め、賠償する意向を示しているという。中国メディアの大風新聞が8日に伝えた。先日、公園内の桜の木に女性が登り、写真撮影をしようとしたところ、女性の重さに耐えきれなくなった桜の木が根元から倒れた。この様子は動画に撮影されており、女性らはその後バイクに乗ってその場を去った。同公園の担当者は「上司に報告済みで対応を検討中」「倒れた桜の