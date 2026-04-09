中国外交部の蔡偉次官補は4月8日、北京でロシアのアリモフ外務次官と中ロ国連・安保理事務協議を行いました。双方は目下の国際情勢や国連・安保理事務、国際・地域問題などを巡って踏み込んで意見を交換し、共同で多国間主義を守り、国連を核心とする国際システムと国際法を基礎とする国際秩序を守り、ホットな問題の政治的解決の推進に向けて前向きに努力することで一致しました。（提供/CGTN Japanese）