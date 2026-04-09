タレントのビビる大木（51）が9日、都内で行われた東京喜劇 熱海五郎一座 新橋演舞場シリーズ第12弾『仁義なきストライク〜弾かれた栄光と約束のテンフレーム〜』製作発表記者会見に登場。2028年に放送予定の大河ドラマ（第67作）が『ジョン万』に決まったことについて驚いた様子を見せた。【写真】大河出演に意欲？会見に登場したビビる大木NHKは9日、2028年の大河ドラマのタイトルが『ジョン万』となり、主演を山崎賢人（※