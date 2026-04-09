Image: Apple 待てる人は待ったほうが良さそう。先日発売されたMacBook Neo。予想を上回る人気で、国内でもAppleオンラインストアでの注文は2〜3週間待ちとなっています。さすがに9万9800円は安いもんねぇ。当初は「RAM 8GBでなんとかなるのか？」みたいな声もありましたけど、使ってみると意外とやれる子だということも判明。Chromeでバカスカとタブを開かなければ、8GBだとしてもイケます