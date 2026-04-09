映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の主演俳優マイケル・Ｊ・フォックス（６４）は、米ＣＮＮが彼の死亡に関する誤解を招く報道を行ったことを受け、ファンに対して自身が健在であることを改めて伝えた。米ニュースサイト「ＴＭＺ」が８日、報じた。ＣＮＮは８日に「俳優マイケル・Ｊ・フォックスの生涯を偲んで」と題した記事と動画を公開した。マイケルの安否に関する不安が広がったが、彼の死去に関する報道はなく、そ