季節の変わり目に頼りたくなる「デニムジャケット」。周りと被りがちな春アウターだからこそ、 “ひとクセ” あるデザインで差をつけたいところ。そこで編集部が今回注目したのが【ZARA（ザラ）】のアイテム。レース付きやバイカラーなど、定番とは一線を画すデザインが豊富に揃っています。普段の装いに取り入れるだけで「センス良いね」って褒められるかも。 さりげない甘さが利いたフェミニンデニム