インスタグラムで公開自動車レースF1でドライバーズチャンピオン7度を誇るルイス・ハミルトン（フェラーリ）が、夜の東京を赤いフェラーリで爆走したプロモーションビデオ風の動画が話題を呼んでいる。ハミルトンは、自身のインスタグラムに3月末に開催されたF1日本GPで来日した際に撮影された動画を投稿。深紅のフェラーリF40をドライブしたハミルトンは、首都高を走行し、大黒PAなどを訪れたシーンやドーナツターンを披露す